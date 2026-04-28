Gemeentehuis in Loosdrecht vernield: meerdere ramen en deuren beschadigd

Het gemeentehuis in Loosdrecht is maandagavond laat doelwit geweest van vernielingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Wijdemeren na berichtgeving van de Gooi- en Eemlander. Een verdachte is aangehouden, meldt de woordvoerder.

Meerdere deuren en ramen van het gemeentehuis zijn beschadigd. Op beelden van een correspondent is te zien dat stoeptegels bij het gebouw aan de Rading in Loosdrecht naar binnen zijn gegooid. De woordvoerder spreekt van "serieuze vernielingen" en laat weten dat de schade op de daders wordt verhaald.

Demonstraties tegen asielopvang

In Loosdrecht werd vorige week meerdere keren gedemonstreerd tegen een besluit van de gemeente Wijdemeren om asielzoekers op te vangen. Daarbij werd onder meer een noodbevel afgekondigd. De gemeente besloot eind vorige week het aantal tijdelijke noodopvangplekken voor asielzoekers terug te brengen van 110 naar 70, omdat dit "beter passend bij de lokale situatie" is.

De politie Midden-Nederland was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.