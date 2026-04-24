Dat is snel: man (30) al na drie dagen veroordeeld tot celstraf voor azc-rellen

De politierechter heeft tijdens een versnelde procedure een 30-jarige man uit Hilversum veroordeeld voor zijn rol bij de rellen tijdens een protest in Loosdrecht. Het protest richtte zich dinsdagavond tegen de komst van een noodopvang voor 110 alleenstaande mannelijke asielzoekers.

De man werd veroordeeld omdat hij een brandende fakkel weggooide, wat door de rechter wordt gezien als een poging tot brandstichting. Hij kreeg een celstraf van 30 dagen, waarvan hij er drie daadwerkelijk moet uitzitten. De overige 27 dagen zijn voorwaardelijk en gelden als hij binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 100 uur.

Acht arrestaties

Dinsdagavond hield de politie in totaal acht mensen aan tijdens het protest. De verdachten worden onder meer beschuldigd van openlijke geweldpleging, belediging, bedreiging en het niet opvolgen van bevelen. De 30-jarige man uit Hilversum is vooralsnog de enige die is veroordeeld. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten geen uitspraken te kunnen doen over de andere aangehouden personen.

Sinds maandag vinden er demonstraties plaats bij de nog te openen opvanglocatie. De politie moest meerdere keren ingrijpen en er werd met zwaar vuurwerk en stenen gegooid. Woensdagavond raakte een agent gewond tijdens het protest. Voor vrijdagavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd.