Agent gewond en meerdere aanhoudingen na rellen bij azc-protest Loosdrecht

Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Loosdrecht is woensdagavond zeker één agent gewond geraakt en zijn meerdere mensen aangehouden. Dat meldt de gemeente Wijdemeren. Het is de derde avond op rij dat de politie moest ingrijpen vanwege het aanhoudende protest tegen de opvang van asielzoekers in de Noord-Hollandse plaats.

Volgens de gemeente werd de demonstratie rond 20.30 uur grimmig en sloeg de sfeer om. Burgemeester Mark Verheijen gaf daarop een noodbevel. Er werd onder meer gegooid met zwaar vuurwerk, eieren en volle blikjes frisdrank richting agenten.

Derde avond onrust rond azc

Het is al de derde avond op rij dat het misgaat in Loosdrecht. Inwoners protesteren tegen een geplande noodopvang voor asielzoekers in het leegstaande gemeentehuis. Net als voorgaande avonden moest de politie ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen.

Burgemeester Verheijen zegt dat demonstreren mag, maar trekt een duidelijke grens. "Dergelijk gedrag past niet binnen een democratische samenleving. In samenspraak met de politie zijn inmiddels passende maatregelen getroffen. En waar nodig volgen er meer."

Opvang uitgesteld

In de middag was er nog een spoedzitting bij de rechtbank over de komst van de asielzoekers, omdat inwoners bezwaar hadden gemaakt. Het was de bedoeling dat de asielzoekers deze woensdag al in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht werden ondergebracht. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat ze pas in mei komen, omdat er niet genoeg politiecapaciteit is.