Opnieuw protest tegen asielopvang Loosdrecht: giertank bij gemeentehuis

Vandaag, 19:32 - Update: 2 uur geleden

In Loosdrecht wordt woensdag opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Aan het begin van de avond hebben honderden mensen zich verzameld bij het gemeentehuis. In de buurt staat ook een giertank en uit een speaker klinkt een anti-azc-lied.

In de middag was er nog een spoedzitting bij de rechtbank over de komst van de asielzoekers, omdat inwoners bezwaar hadden gemaakt. Het was de bedoeling dat de asielzoekers deze woensdag al in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht werden ondergebracht. Maar tijdens de zitting werd duidelijk dat ze pas in mei komen, omdat er niet genoeg politiecapaciteit is.

Er hadden zich dinsdagavond ongeveer tweehonderd mensen verzameld bij het voormalige gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht. De betoging was niet vooraf bij de gemeente aangemeld:

Maar dat de opvang is uitgesteld, betekent niet dat inwoners nu tevreden zijn. Volgens verslaggever van Hart van Nederland Kevin Spanjersberg zijn mensen nog steeds boos, ziet hij ter plaatse. "Van uitstel komt geen afstel. Het komt er nog steeds, alleen nu niet. Ze zijn dus helemaal niet blij", zegt hij.

Op dit moment zijn er ongeveer vierhonderd mensen ter plaatse, zegt de verslaggever. Mensen hangen vlaggen op en de sfeer is rustig. Op de vlaggen wordt onder meer de burgemeester voor verrader uitgemaakt.

Ingrijpen politie

Er is veel politie op de been, net als de afgelopen dagen. Toen werd ook gedemonstreerd in de Noord-Hollandse plaats. De politie moest twee keer ingrijpen omdat de protesten grimmig werden. Agenten en het gebouw werden met vuurwerk, stenen en eieren bekogeld.

Bij de demonstratie die woensdag plaatsvindt, hangt op de giertank een poster van burgemeester Mark Verheijen met daarbij de tekst: "Als jullie schijt hebben aan ons, dan hebben wij dat ook aan jullie!!!!".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

