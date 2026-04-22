Acht mensen aangehouden na anti-azc-protest in Loosdrecht

Vandaag, 10:55

Er zijn acht mensen aangehouden na de ongeregeldheden dinsdagavond bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Loosdrecht, meldt een woordvoerder van de politie. De mobiele eenheid greep in nadat er met stenen was gegooid.

Er hadden zich ongeveer tweehonderd mensen verzameld bij het voormalige gemeentehuis aan de Rading in Loosdrecht. De betoging was niet vooraf bij de gemeente aangemeld.

Geslagen met wapenstokken

Bij de charges is geslagen met wapenstokken. Later zijn ook politiehonden ingezet om de groep demonstranten uiteen te drijven. De burgemeester van de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, vaardigde later dinsdagavond een noodbevel uit, waarna de politie de demonstratie kon beëindigen.

Even na 22.00 uur liepen er volgens een ANP-verslaggever nog kleine groepjes mensen door de wijk. Sommigen werden daarbij achternagezeten door ME'ers.

Door ANP

