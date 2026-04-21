Weer demonstratie tegen opvang asielzoekers in gemeentehuis Loosdrecht

Demonstratie

Vandaag, 21:36

In het Noord-Hollandse dorp Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers naar het dorp. Zo'n tweehonderd personen staan bij het voormalige gemeentehuis, ziet een ANP-verslaggever. Op maandag werd er ook al gedemonstreerd; toen moest de politie eraan te pas komen om de demonstratie te beëindigen (zie video bovenaan).

De Rading, de straat waar het gemeentehuis aan ligt, is deels afgesloten. Ook is er politie op de been. Af en toe klinkt er een harde knal van vuurwerk en de demonstranten hebben muziek aan staan. Verder is er wc-papier over de toegangshekken gehangen en wordt er "azc, weg ermee" gescandeerd.

De demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente, liet een woordvoerster eerder op dinsdag al weten. Zij gaf aan dat de gemeente zich wel voorbereidde op een nieuwe demonstratie.

Door ANP

