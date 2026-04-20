Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ME grijpt in bij protest tegen asielopvang in gemeentehuis Loosdrecht

Demonstratie

Gisteren, 22:58 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is maandagavond geëindigd met ingrijpen van de Mobiele Eenheid (ME). Zo'n 800 inwoners kwamen af op het protest bij het gemeentehuis aan de Rading. Binnen was op dat moment een raadsvergadering bezig over de opvang.

De sfeer was eerst rustig, maar werd later onrustiger. De politie probeerde te voorkomen dat demonstranten richting het gemeentehuis gingen. Er kwamen steeds meer agenten bij. Uiteindelijk greep de ME in en werd de straat leeggeveegd. Daarna was de demonstratie voorbij.

De politie laat weten geen aanhoudingen te hebben verricht. Wel wordt nog onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Snel handelen

De boosheid komt door een plan voor noodopvang in het gemeentehuis. Daar is plek voor maximaal 110 asielzoekers. De gemeente maakte dit plan afgelopen vrijdag bekend, maar later deze week worden de eerste mensen al verwacht. Volgens de gemeente kwam het verzoek van het COA kort daarvoor binnen. Er is landelijk een tekort aan opvangplekken, waardoor snel handelen nodig was.

Veel inwoners zeggen dat ze niet zijn gehoord. Ze vinden dat het besluit te snel is genomen en maken zich zorgen over veiligheid en de duur van de opvang. Informatieavonden in het weekend en op maandag haalden die zorgen niet weg. De gemeente zegt de zorgen serieus te nemen. Er komt onder meer 24 uur per dag beveiliging en extra toezicht in de buurt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.