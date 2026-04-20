ME grijpt in bij protest tegen asielopvang in gemeentehuis Loosdrecht

Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is maandagavond geëindigd met ingrijpen van de Mobiele Eenheid (ME). Zo'n 800 inwoners kwamen af op het protest bij het gemeentehuis aan de Rading. Binnen was op dat moment een raadsvergadering bezig over de opvang.

De sfeer was eerst rustig, maar werd later onrustiger. De politie probeerde te voorkomen dat demonstranten richting het gemeentehuis gingen. Er kwamen steeds meer agenten bij. Uiteindelijk greep de ME in en werd de straat leeggeveegd. Daarna was de demonstratie voorbij.

De politie laat weten geen aanhoudingen te hebben verricht. Wel wordt nog onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Snel handelen

De boosheid komt door een plan voor noodopvang in het gemeentehuis. Daar is plek voor maximaal 110 asielzoekers. De gemeente maakte dit plan afgelopen vrijdag bekend, maar later deze week worden de eerste mensen al verwacht. Volgens de gemeente kwam het verzoek van het COA kort daarvoor binnen. Er is landelijk een tekort aan opvangplekken, waardoor snel handelen nodig was.

Veel inwoners zeggen dat ze niet zijn gehoord. Ze vinden dat het besluit te snel is genomen en maken zich zorgen over veiligheid en de duur van de opvang. Informatieavonden in het weekend en op maandag haalden die zorgen niet weg. De gemeente zegt de zorgen serieus te nemen. Er komt onder meer 24 uur per dag beveiliging en extra toezicht in de buurt.