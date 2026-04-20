Grote vechtpartij bij azc Budel loopt uit op steekincident

Crime

Vandaag, 06:54 - Update: 4 uur geleden

Bij het asielzoekerscentrum in Budel is zondagavond een grote vechtpartij uitgebroken waarbij zo'n twintig mensen betrokken waren. Tijdens de ruzie werd ook een mes gebruikt. Meerdere mensen raakten gewond, één van hen moest met een ambulance naar het ziekenhuis.

Rond 21.15 uur kwam de melding van een steekpartij binnen bij de hulpdiensten. De politie rukte massaal uit met acht voertuigen en ook twee ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Onderzoek gaat moeizaam

De gewonden zijn ter plekke behandeld door een arts. Eén persoon moest uiteindelijk worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de vechtpartij. Dat verloopt lastig, omdat zowel verdachten als andere betrokkenen volgens de politie nauwelijks willen meewerken.

Door Redactie Hart van Nederland

