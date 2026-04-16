Weer loopt azc-protest Den Bosch uit de hand, 2 aanhoudingen

Tegenstanders van een gepland asielzoekerscentrum in Den Bosch hebben donderdagavond opnieuw gedemonstreerd tijdens een informatieavond. Net als eerder deze week verzamelden enkele honderden tegenstanders zich. Ze staken vuurwerk af en gooiden met stenen.

Tijdens de bijeenkomst konden de buurtbewoners in gesprek met het COA en de gemeente over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Verschillende politie-eenheden en de ME stonden buiten klaar om de situatie onder controle te houden.

Twee personen zijn aangehouden, onder meer voor het gooien van stenen. De politie heeft de demonstratie beëindigd.

Snelweg blokkeren

Afgelopen dinsdag liep ook een demonstratie uit de hand toen actievoerders de A59 probeerden te betreden. Dat wist de politie te voorkomen. Donderdag probeerden de demonstranten opnieuw de weg te blokkeren, maar de route naar de snelweg was al afgezet door agenten.

De gemeente Den Bosch laat op de eigen website weten dat er ook met stenen naar het gebouw is gegooid waar op dat moment werd gesproken over het azc. Ook zouden de demonstranten geen gehoor hebben gegeven aan herhaaldelijke aanwijzingen om terug te keren naar het demonstratievak.