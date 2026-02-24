ME grijpt in bij azc-protest Bleskensgraaf: vuurwerk en stenen naar agenten gegooid

De ME heeft dinsdagavond ingegrepen bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf. Het protest liep uit de hand. Demonstranten gooiden met glas en stenen naar agenten en staken zwaar vuurwerk af. Volgens een politiewoordvoerder is niemand aangehouden en raakte niemand gewond.

De betogers verzamelden zich eerst in Nieuw-Lekkerland. Van daaruit reed een stoet van zeker 150 auto's naar Bleskensgraaf. In het dorp was op dat moment een raadsvergadering bezig over de mogelijke komst van een azc.

Afgelopen weekend ging het ook mis bij een asielprotest in Den Haag. Hoe dat er toen aan toeging, zie je in de onderstaande video:

0:56 Politie grijpt in bij protest tegen opvang asielzoekers in Den Haag

Betogers proberen pand binnen te komen

Buiten het gebouw bleef het onrustig. Mensen staken vuurwerk af en een groep probeerde het pand binnen te dringen. Daarop voerde de ME een charge uit om de situatie onder controle te krijgen.

Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden onderbrak de raadsvergadering korte tijd. Hij gaf de demonstranten het bevel om te vertrekken. Na die ingreep werd het buiten geleidelijk rustiger en kon de vergadering worden voortgezet.