Anti-azc-demonstranten proberen A59 bij Den Bosch op te lopen, ME paraat

Demonstratie

Vandaag, 22:03 - Update: 6 minuten geleden

Tegenstanders van een toekomstig asielzoekerscentrum hebben dinsdagavond in Den Bosch geprobeerd de A59 te betreden tijdens een demonstratie. De politie laat weten dat het er onrustig was maar dat even voor 22.00 uur de rust was teruggekeerd. De mobiele eenheid stond klaar om tegen de betogers op te treden. Er is niemand aangehouden.

Waarom de demonstranten de snelweg willen betreden, weet de politiewoordvoerder niet. Mogelijk is het bedoeld om een statement te maken, laat hij doorschemeren.

Driehonderd demonstranten

De demonstratie bij een industrieterrein aan de Beverspijken in het noordwesten van de stad begon volgens de politie rond 19.00 uur. Volgens het Brabants Dagblad zijn er zo'n driehonderd demonstranten aanwezig bij het protest. Zo'n honderd mensen liepen volgens de krant richting de snelweg.

Er waren dinsdag meerdere door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten over het azc.

Door ANP

