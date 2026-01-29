Onrust rond azc-plannen: centrum Heemskerk aangewezen als risicogebied

Het gebied rond het gemeentehuis van Heemskerk en het station is donderdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Alexander Luijten nam dat besluit vanwege aangekondigde demonstraties rond de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Daar wordt onder meer gesproken over de plannen voor een asielzoekerscentrum in de gemeente.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben twee groepen een demonstratie aangemeld: voor- en tegenstanders van het azc. Donderdagmiddag is er nog een extra demonstratie van voorstanders bij het stadhuis. Op het plein voor het gemeentehuis zijn vakken ingericht en hekken geplaatst. Hoeveel mensen er komen, is niet bekend.

In het veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Dat moet wapenbezit, wapenmisbruik en het afsteken van zwaar vuurwerk voorkomen, meldt de gemeente. De maatregel geldt van 14.00 uur tot middernacht.

Het stadhuis sluit donderdag al om 18.00 uur, twee uur eerder dan normaal. Ook de bibliotheek en het Cultuurhuis in hetzelfde gebouw gaan dan dicht.

Vernielingen en zwaar vuurwerk

Heemskerk en buurgemeente Uitgeest hebben plannen voor een azc aan de Tolweg, met plek voor ongeveer 312 mensen. Eerder liep protest tegen die plannen uit op vernielingen en zwaar vuurwerk.