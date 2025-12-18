Vuurwerkgooier gezocht na azc-protest Uitgeest: meerdere mensen met gehoorschade

De politie in Uitgeest zoekt de verdachte die begin november zwaar vuurwerk gooide bij een protest bij het gemeentehuis aan de Middelweg. Door de enorme klap liepen minstens vier mensen gehoorschade op, meldt de politie. Ook sprong een raam van het pand en moest de raadsvergadering ruim een uur pauzeren omdat het te onrustig was om verder te gaan.

De demonstratie tegen asielzoekers bij een raadvergadering van het gemeentehuis in de Noord-Hollandse plaats ontspoorde toen er met vuurwerk werd gegooid. Hierdoor sneuvelde ook een raam van het pand. Door het protest liep de vergadering een uur vertraging op doordat er tijdelijk werd geschorst. Saillant detail: de mogelijke komst van een nieuw azc stond die avond niet op de agenda.

Volgens de politie is het afsteken van zwaar vuurwerk tussen betogers levensgevaarlijk en hadden er gemakkelijk meer en ernstiger gewonden kunnen vallen. Op beelden bij NH Nieuws is te zien hoe de verdachte het vuurwerk aansteekt en weggooit.

De gezochte vuurwerkgooier in Uitgeest. Beeld: Politie

Herkenbaar

De jonge verdachte meldde zich niet binnen de gestelde week, waardoor hij nu herkenbaar in beeld wordt gebracht. De politie benadrukt dat het om een vermoedelijk minderjarige jongen gaat. Hij heeft een lichte huidskleur, kort blond haar en droeg die avond een lichte of witte spijkerbroek, een zwarte jas en witte sneakers.

Mensen die meer informatie hebben kunnen zich melden bij de politie via 0800-6070. Liever anoniem tippen? Dat kan via 0800-7000.