Ruit van gemeentehuis Uitgeest gesneuveld door vuurwerk bij protest

Vandaag, 22:58

Een raadsvergadering in Uitgeest is donderdagavond stilgelegd vanwege een protest tegen asielzoekers. Tijdens de demonstratie werd zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor een ruit van het gemeentehuis sneuvelde.

De explosie gebeurde rond 20.15 uur. Het verwoeste raam zit in de hal van het gemeentehuis, vlak bij de raadszaal. De vergadering werd na het incident voor een uur geschorst. Volgens een gemeentewoordvoerder zijn er geen demonstranten ongeoorloofd binnen geweest.

De vergadering is in de loop van de avond weer hervat. Een aantal bewoners hebben toch spreektijd gekregen, terwijl het nieuwe azc niet op de agenda stond.

De politie laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Een woordvoerster laat weten dat agenten ook niet tegen het protest hoefden op te treden. Volgens NH Nieuws ging het om 350 demonstranten en staat ook een lantaarnpaal er krom bij.

Door ANP

