Ondanks protest tóch groen licht voor azc in beschermd landschap Uitgeest

Kinderen in de Nederlandse asielopvang verblijven daar, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben geen toegang tot onderwijs, weinig privacy en nauwelijks leuke activiteiten. In de reportage hierboven is te zien hoe hulporganisatie Because We Carry deze kinderen probeert te helpen door duizenden rugzakjes te vullen met speelgoed speciaal voor hen.