Spanning in Haagse wijk om opvang 750 mensen, boze demonstranten de straat op

Het is onrustig in de Haagse Vogelwijk door een demonstratie tegen de komst van een locatie waar 750 personen, waaronder asielzoekers, jongeren en dakloze gezinnen, komen te wonen. Dat moet gaan gebeuren in het oude HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Een ANP-verslaggever ziet dat zo'n tweehonderd boze demonstranten zich voor het gebouw aan de Sportlaan hebben verzameld.

De gemeente liet weten dat het protest niet was gemeld. Het stadsbestuur van Den Haag heeft het gebied rondom de Sportlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag daarom preventief fouilleren. Dat wordt dan ook gedaan, maar veel demonstranten zijn het daar niet mee eens. Ter ondersteuning van de agenten is ook de Mobiele Eenheid aanwezig met onder meer een waterkanon. Het oude ziekenhuis is afgezet met hekken.

Onder de demonstranten zijn veel jonge mannen met donkere kleding en petjes. De verslaggever ter plekke ziet de Prinsenvlag en meldt dat er een spandoek met daarop "Azc, nee! Seniorenwoning Ja!' is ontvouwd.