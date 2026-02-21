Acht mensen opgepakt bij protest tegen opvang asielzoekers in Den Haag

Bij een demonstratie in Den Haag tegen de komst van asielzoekers in een voormalig ziekenhuis in de Vogelwijk zijn acht mensen aangehouden. Dat heeft de politie na afloop bekendgemaakt. Tijdens het protest is een agent met een voorwerp op het achterhoofd geslagen. De agent raakte gewond en is door ambulancepersoneel nagekeken.

De acht worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het verstoren van de openbare orde en belediging. Eén persoon is aangehouden voor mishandeling van de agent.

Het protest aan de Sportlaan was niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De burgemeester had van tevoren een veiligheidsrisicogebied ingesteld, waardoor preventief fouilleren mogelijk was.

ME meermaals in actie

De demonstratie, die aan het begin van de middag begon, verliep onrustig. De mobiele eenheid trad meerdere keren op tegen demonstranten. Onder hen waren veel jonge mannen in donkere kleding en met petjes. De politie voerde charges uit en sloeg met de wapenstok.