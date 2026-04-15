Opnieuw ligt gemeente in de clinch met COA: Epe wil asielzoekers uit hotel

In navolging van Westerwolde, Hardenberg en Almelo gaat nu ook de gemeente Epe dwangsommen opleggen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang van asielzoekers in de Gelderse gemeente loopt al bijna een maand uit. Volgens de gemeente zijn de afspraken duidelijk en moet de opvang in een hotel verdwijnen.

Het COA krijgt nog een week de tijd om de locatie te sluiten. Gebeurt dat niet, dan kost het vanaf 22 april 63.480 euro per dag, met een maximum van ruim 11 miljoen euro.

Burgemeester van Epe Tom Horn zegt tegen Hart van Nederland dat het echt niet om het geld gaat. "Het COA moet gewoon de afspraken nakomen." Ondanks de aangekondigde dwangsom zit de burgemeester er wel mee in zijn maag.

"Het is een dilemma en ik moet een keuze maken tussen twee kwaden." De bewoners van Epe sluiten zich aan bij de woorden van de burgemeester. In de bovenstaande video vertellen zij hoe zij naar het probleem kijken.

'Dwangsom lost probleem niet op'

Volgens het COA is sluiten geen optie, omdat er simpelweg geen plek is voor de bewoners. "Anders zouden de mensen op straat komen te staan", laat een woordvoerder weten aan het ANP. Het opvangorgaan wijst op een landelijk tekort aan opvangplekken, dat volgens het COA alleen maar groter wordt.

"Een dwangsom lost het probleem niet op", stelt het COA. De organisatie zegt afhankelijk te zijn van gemeenten en wijst erop dat er momenteel meer opvanglocaties sluiten dan openen. Daardoor ontstaat een tekort van duizenden plekken.

Andere gemeenten

De situatie in Epe staat niet op zichzelf. Eerder botsten ook andere gemeenten met het COA over opvangplekken. In onder meer Westerwolde en Hardenberg werden dwangsommen opgelegd. In het geval van Westerwolde (de gemeente waar aanmeldcentrum Ter Apel ligt) liep het bedrag half maart op tot het maximale bedrag van vijf miljoen euro.

In Hardenberg is de boete deze week opgelopen tot ruim een miljoen, met een maximum van eveneens vijf miljoen. Iedere dag dat het COA zich daar niet aan de afspraak houdt, kan 55.000 euro bovenop komen.

Ook Almelo dreigt nu met maatregelen, omdat asielzoekers daar langer in een hotel verblijven dan afgesproken. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de mogelijke dwangsommen daar zullen zijn.