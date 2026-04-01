'Dronten vangt tijdelijk 200 extra asielzoekers op'

'Dronten vangt tijdelijk 200 extra asielzoekers op'

Beleid

1 apr 2026, 20:52

De gemeente Dronten gaat tijdelijk tweehonderd extra asielzoekers opvangen. Dat meldt Omroep Flevoland. De maatregel is nodig omdat door het sluiten van tijdelijke opvanglocaties in Nederland een acuut tekort aan opvangplekken is ontstaan.

Ook in Dronten zelf verdwijnt een opvanglocatie. De noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen moet op 23 april leeg zijn om ruimte te maken voor evenementen. In totaal moeten daar 1250 mensen vertrekken, schrijft de regionale omroep.

In Hardenberg dreigt er een dwangsom als de opvang niet snel leeg is, zo is te zien in deze video:

Opvang Hardenberg nog lang niet leeg: dwangsom dreigt voor COA
Opvang Hardenberg nog lang niet leeg: dwangsom dreigt voor COA

Druk

Volgens burgemeester Jean Paul Gebben is de druk op de asielopvang momenteel uitzonderlijk hoog. “Alleen al in Biddinghuizen moeten 1250 mensen vertrekken, terwijl ook andere gemeenten stoppen met opvang”, zegt hij.

De extra opvang in Dronten is bedoeld voor asielzoekers die niet op tijd ergens anders terecht kunnen. Zij worden ondergebracht in het bestaande azc in de gemeente. “Met deze tijdelijke uitbreiding leveren we een concrete bijdrage aan een acute noodsituatie en voorkomen we dat mensen zonder opvang komen te zitten”, aldus Gebben.

Door Redactie Hart van Nederland

