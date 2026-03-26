Tekort aan opvangplekken asielzoekers loopt op, minister stuurt noodbrief

Er is een schrijnend gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers in de Nederlandse gemeenten, en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Bart van den Brink, minister van Asiel en Migratie, doet daarom in een brandbrief aan alle gemeenten een dringende oproep: maak plaats voor spoed-noodopvang.

De verwachting is dat het tekort de komende maanden bijna gaat verdubbelen: van 4500 bedden te weinig in maart, naar bijna 8000 over een half jaar. Wegens het oplopende tekort aan geschikte opvangplekken, blijven bestaande (nood)opvanglocaties in verschillende gemeenten langer open dan afgesproken. Onacceptabel, vinden de getroffen gemeenten.

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'

Dwangsom

Minister van den Brink noemt het een "zeer onwenselijke situatie" dat het COA zich momenteel niet aan de afspraken met gemeenten kan houden. "Dat raakt aan het onderlinge vertrouwen, maar ook aan de solidariteit tussen gemeenten."

Onder meer Epe en Harderberg gaan het COA dan ook een dwangsom opleggen voor elke dag dat hun azc's buiten de afspraak om worden opengehouden. De situatie staat op springen, juist daarom herinnert minister Van den Brink de gemeenten met klem aan een belangrijke afspraak: de Spreidingswet.