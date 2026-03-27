Drie gemeenten eisen actie van overheid: spreek weigergemeenten aan

De burgemeesters van Hardenberg, Epe en Harderwijk vinden dat de overheid gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen, duidelijker moet aanspreken. Volgens hen ontstaat er zo ruimte om opvanglocaties in andere gemeenten te sluiten.

De drie burgemeesters stellen dat de opvang van asielzoekers ongelijk is verdeeld. "Vrijblijvendheid voor de een mag niet leiden tot het niet nakomen van afspraken door de ander." Volgens de gemeenten hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen, maar worden gemeenten die structureel weigeren bij te dragen aan de opvang, door het Rijk onvoldoende aangesproken.

Hardenberg heeft inmiddels dwangsommen opgelegd aan COA omdat er nog asielzoekers in het plaatselijke asielzoekerscentrum zitten. Eerder deze week sprak Hart van Nederland met de burgemeester van Harderberg over de situatie. Zie onderstaande video:

1:35 Opvang Hardenberg nog lang niet leeg: dwangsom dreigt voor COA

Afspraken niet nakomen

Ook stellen de drie gemeenten dat het COA zijn afspraken niet kan nakomen door beperkingen vanuit het Rijk. Het is lastig om snel nieuwe opvangplekken te realiseren door strenge stikstofregels en een overbelast stroomnet. Daarnaast kampt het COA met geldgebrek.

"Hierdoor blijft de druk op bestaande opvanglocaties bestaan. Dit is onhoudbaar", stellen Hardenberg, Epe en Harderwijk.