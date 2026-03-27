Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie gemeenten eisen actie van overheid: spreek weigergemeenten aan

Beleid

Vandaag, 13:52

Link gekopieerd

De burgemeesters van Hardenberg, Epe en Harderwijk vinden dat de overheid gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen, duidelijker moet aanspreken. Volgens hen ontstaat er zo ruimte om opvanglocaties in andere gemeenten te sluiten.

De drie burgemeesters stellen dat de opvang van asielzoekers ongelijk is verdeeld. "Vrijblijvendheid voor de een mag niet leiden tot het niet nakomen van afspraken door de ander." Volgens de gemeenten hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen, maar worden gemeenten die structureel weigeren bij te dragen aan de opvang, door het Rijk onvoldoende aangesproken.

Hardenberg heeft inmiddels dwangsommen opgelegd aan COA omdat er nog asielzoekers in het plaatselijke asielzoekerscentrum zitten. Eerder deze week sprak Hart van Nederland met de burgemeester van Harderberg over de situatie. Zie onderstaande video:

1:35

Afspraken niet nakomen

Ook stellen de drie gemeenten dat het COA zijn afspraken niet kan nakomen door beperkingen vanuit het Rijk. Het is lastig om snel nieuwe opvangplekken te realiseren door strenge stikstofregels en een overbelast stroomnet. Daarnaast kampt het COA met geldgebrek.

"Hierdoor blijft de druk op bestaande opvanglocaties bestaan. Dit is onhoudbaar", stellen Hardenberg, Epe en Harderwijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.