Hardenberg legt COA dwangsom op om sluiting azc af te dwingen

De gemeente Hardenberg heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief een zogeheten last onder dwangsom opgelegd, omdat twee asielopvanglocaties niet volgens afspraak zijn gesloten. Dat heeft het gemeentebestuur dinsdag besloten. Het COA krijgt van de gemeente een week om de overtreding te beëindigen.

De last onder dwangsom houdt in dat het COA 55.000 euro moet betalen voor elke dag dat het asielzoekerscentrum in Hardenberg na de deadline nog open is. Het openhouden van een noodopvang bij het dorp Loozen kost het COA nog eens 7500 euro per dag.

'Geen andere keuze'

Een woordvoerder van het COA zei eerder deze maand al dat het "geen andere keuze" had dan de twee opvanglocaties in de gemeente Hardenberg open te houden, ook al hadden die deze maand moeten sluiten. Volgens het college van Hardenberg heeft het COA echter ruim de tijd gehad om maatregelen te treffen om de opvanglocaties tijdig te sluiten. Het is nog niet duidelijk of het COA in beroep gaat.

Met de maatregel wil de gemeente bereiken dat het azc in Hardenberg en de tijdelijke noodopvanglocatie in Loozen zo snel mogelijk sluiten, zoals het college eerder heeft afgesproken met omwonenden, inwoners en de gemeenteraad. "De afspraak was dat deze locaties na tien jaar zouden sluiten. Het COA wist dat al jaren", stelt wethouder Alwin Mussche. "Met deze last onder dwangsom spreken we het COA aan op zijn verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een andere opvangplek voor de bewoners te regelen en de locaties in Hardenberg te sluiten."

De gemeente wil van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA weten hoe de huidige situatie wordt opgelost en welke stappen worden gezet om tot een oplossing te komen.