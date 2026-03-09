Hardenberg dreigt COA met miljoenenboete om asielopvang

De gemeente Hardenberg dreigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom op te leggen als de opvanglocaties in Hardenberg en Loozen niet worden gesloten. Het gemeentebestuur besloot maandag een zogenoemde last onder dwangsom op te leggen als ultimatum. Als het COA niet aan de opdracht voldoet, moet de organisatie de dwangsom betalen.

Voor het asielzoekerscentrum in Hardenberg geldt een dwangsom van 70.000 euro per dag dat de locatie open blijft, met een maximum van 6,3 miljoen euro. Voor de noodopvang bij het dorp Loozen kan het COA 11.000 euro per dag moeten betalen, met een maximum van 990.000 euro.

In Hardenberg is sinds 2016 een asielzoekerscentrum gevestigd met plek voor maximaal 750 mensen. Daarnaast is er sinds 2022 een noodopvang voor honderd asielzoekers op een bungalowpark bij Loozen. De contracten en vergunningen voor beide locaties zijn zondag verlopen, maar maandag werden er nog steeds mensen opgevangen. Door een tekort aan opvangplekken in de rest van het land is het het COA niet gelukt om de bewoners op tijd elders onder te brengen.

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc, zoals te zien in deze video:

1:15 Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'

Dwangsommen direct opleggen

Volgens wethouder Alwin Mussche, die verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij het COA. "Met een dwangsom spreken we het COA aan op die verantwoordelijkheid. We eisen dat het COA snel zorgt voor een andere opvangplek buiten de gemeente Hardenberg."

De gemeente zegt de dwangsommen het liefst direct te willen opleggen. Volgens de wet moet het COA echter eerst de kans krijgen om bezwaar te maken. Ook krijgt de organisatie nog een korte termijn om de overtreding te beëindigen en de locaties te sluiten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Voor zover bekend is Hardenberg de tweede gemeente die een dwangsom oplegt aan het COA. In Westerwolde gebeurt dat al enkele jaren omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel regelmatig te vol is. Daar moet het COA 50.000 euro per dag betalen, met een maximum van 5 miljoen euro.

Dat maximale bedrag kan komend weekend worden bereikt. In 2024 moest het COA al 1,5 miljoen euro aan Westerwolde betalen omdat het aanmeldcentrum in totaal honderd dagen overvol was.

De gemeente Hardenberg laat weten dat er opnieuw een dwangsom kan worden opgelegd als de maximale bedragen zijn bereikt en de opvanglocaties daarna nog steeds in gebruik zijn.