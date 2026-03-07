Inge en Peter willen PVV-fractie in Hardenberg, maar Den Haag ligt dwars

Het is een gerucht dat al langer de ronde doet: Geert Wilders en zijn PVV bepalen wat er in de lokale fracties in het land gebeurt. Als de landelijke fractie het er niet mee eens is, gebeurt het ook niet. Inge, haar man Peter en haar broer maakten het zelf mee.

De drie wilden graag een eigen PVV-fractie beginnen in hun geliefde gemeente Hardenberg, maar stuitten op grote bemoeienis vanuit Den Haag. Daarom namen ze zelf het heft in handen en besloten een eigen partij op te richten.

"Vorig jaar hebben wij geprobeerd een eigen PVV-fractie te starten", vertelt Inge van der Linden-Jansen tegen Hart van Nederland. "We hebben maanden voorbereid en vergaderd. Ook was er een mooie lijst samengesteld van acht of negen kandidaten."

Telefoontje uit Den Haag

Alles leek in kannen en kruiken, totdat een fractiemedewerker namens de landelijke partij belde. "Diegene vertelde hoe we het gaan doen. Hoezo wij?, vroeg Inge zich af. Een van de dingen die hij zei was: als er een vraag komt van andere partijen of de pers en je weet het antwoord niet, dan geef je geen antwoord of je leidt de boel af. Maar dat willen wij niet. Wij willen juist iets voor de mensen in Hardenberg betekenen."

PVV-leider Geert Wilders was zaterdag op campagne in de stad Groningen. Voor de camera van Hart van Nederland wilde Wilders niet reageren op de aantijgingen.

PVV-standpunten

De groep brak met de PVV al voordat de partij bestond. Niet veel later trok de landelijke PVV de stekker uit de lokale fractie. Maar Inge en Peter laten zich niet uit het veld slaan.

"We zijn PV29 gestart, een lokale partij. Ons programma is gebaseerd op de standpunten van de PVV. Het grote, belangrijke verschil is dat wij niet afhankelijk zijn van een landelijke partij. Wij bepalen onze eigen koers en ons eigen programma. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 heeft bijna een vijfde van de inwoners van de gemeente op de PVV gestemd. Wij hopen minimaal één zetel te halen."