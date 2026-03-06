Volg Hart van Nederland
Azc Hardenberg tegen afspraken in langer open? 'Geen plek elders voor de asielzoekers'

Beleid

Vandaag, 20:21

Link gekopieerd

Tien jaar. Zo lang zou het azc in Hardenberg maximaal open blijven. Dat was de afspraak die de gemeente Hardenberg en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) met elkaar sloten in 2016. Maar nu gaat het toch anders. In de video bovenaan reageren inwoners van Hardenberg daarop.

Op 8 maart 2026 zou het asielzoekerscentrum definitief sluiten. Aanstaande zondag dus. Daar lijkt nu op het laatste moment een streep door te gaan. Het COA liet namelijk afgelopen woensdagavond weten de huidige bewoners van het azc niet elders te kunnen opvangen.

Niet zomaar op straat

De gemeente Hardenberg reageert ontsteld. De gemeente heeft zich aan de afspraken gehouden door tien jaar lang een azc te faciliteren, en hoopt nu dat het COA zich ook aan de afspraken houdt. Tegelijkertijd begrijpt de gemeente dat het COA de bewoners van het centrum niet zomaar op straat kan zetten.

Ook stichting InBeeld is verontwaardigd. De inloopplaats voor de bewoners van het azc hekelt de chaos en onzekerheid waarmee veel asielzoekers en statushouders nu moeten kampen.

Door Redactie Hart van Nederland

