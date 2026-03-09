COA houdt opvang Hardenberg toch open: 'Geen andere keuze'

Opvangorgaan COA had 'geen andere keuze' dan twee opvanglocaties in de gemeente Hardenberg open te houden, ook al hadden die zondag moeten sluiten. Dat zegt bestuurder Joeri Kapteijns.

Hardenberg heeft maandag een zogeheten last onder dwangsom aangekondigd. Dat betekent dat het COA een laatste kans krijgt om de locaties te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een dwangsom. Kapteijns weet nog niet of het COA de maatregel aanvecht.

Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc, zoals te zien in deze video:

1:15 Bewoners Hardenberg balen van uitstel sluiten azc: 'Afspraak is afspraak'

Kapteijns bracht maandag een bezoek aan het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Daar moet het COA regelmatig een dwangsom betalen omdat er meer dan de afgesproken 2000 mensen worden opgevangen. De situatie in Hardenberg is volgens hem hetzelfde als die in Ter Apel. "Ook wij willen heel graag Ter Apel onder de 2000 houden. Ook wij hadden Hardenberg leeg willen hebben. Maar wij kunnen de mensen die daar zitten op dit moment geen andere plek bieden. Het is niet waar het COA voor staat dat we mensen dan maar naar Ter Apel sturen of ze ergens anders op het gras of op straat zetten."

Dilemma

Ook asielminister Bart van den Brink (CDA) spreekt van een lastige situatie. Volgens hem staat het COA voor een dilemma: het moet afspraken met gemeenten over de opvang van asielzoekers nakomen, maar heeft te weinig plekken om mensen naartoe te brengen. Dat zei hij maandag tijdens zijn eerste bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De contracten en vergunningen voor twee opvanglocaties in Hardenberg verliepen zondag, maar er verblijven nog steeds mensen. Daarom wil de gemeente dat het COA een dwangsom van 70.000 euro per dag betaalt zolang het asielzoekerscentrum open blijft. Voor het openhouden van een noodopvang bij het dorp Loozen wil Hardenberg een dwangsom van 11.000 euro per dag opleggen.

Van den Brink zegt dat het COA en de gemeente Hardenberg de komende dagen met elkaar in gesprek gaan. "Ik hoop dat dat tot een uitkomst leidt die voor alle partijen bevredigend is." De minister houdt zich daarom op de vlakte over de dwangsom, maar zegt wel te begrijpen "dat een gemeente nadenkt over maatregelen die ze daarin wil treffen".