Burgemeester Hardenberg: 'Verband tussen aanranding meisje en azc'

De aanranding van een minderjarig meisje in Hardenberg houdt volgens burgemeester Maarten Offinga verband met het asielzoekerscentrum in de wijk Marslanden. Dat zei hij woensdagavond tijdens een raadsvergadering, schrijft RTV Oost. De aanranding vond plaats op 4 december aan de Kamferbekestraat. Een dag later werd een verdachte opgepakt.

Offinga benadrukte dat hij normaal nooit op dit soort individuele zaken ingaat. "Het is gebruikelijk om nooit op individuele gevallen in te gaan, maar omdat dit zoveel impact heeft op de wijk en vooral de familie, doe ik het toch", zei hij tegenover de raad. De schrik zit diep bij inwoners, die zich onveiliger voelen in hun eigen buurt.

'Indringend gesprek'

De burgemeester vertelde dat hij de ochtend na het incident direct contact zocht met het azc, de politie en beveiliging. "Toen zijn er afspraken gemaakt over regelmatig aanwezig zijn in de wijk", zegt Offinga. "Dat geldt ook voor de boa's en het straatteam dat wij inzetten tussen het azc en het centrum." Ook gaat de gemeente kijken naar mogelijk betere verlichting in straat.

"Het zal je dochter zijn die zoiets overkomt, en dat zeg ik als vader van drie dochters." Burgemeester Maarten Offinga

Ook zegt de burgemeester een 'indringend gesprek' te hebben gehad met de familie van het slachtoffertje. "Het zal je dochter zijn die zoiets overkomt, en dat zeg ik als vader van drie dochters."

Mogelijk verband tussen twee zaken

Afgelopen oktober werd in het naburige Collendoorn ook een melding gedaan van een zedendelict met een minderjarig meisje. Of deze zaken met elkaar te maken hebben, is onbekend. Volgens Offinga versterken ze wel het gevoel van onrust. "Ik hoor meerdere verhalen en zorgen om de veiligheid van kinderen."

De burgervader belooft verder zich 'honderd procent' in te zetten voor de veiligheid en hoopt in de tussentijd de rust in de gemeente te kunnen bewaren. "Dat zei de vader van het slachtoffer ook: laten we alsjeblieft samen de rust bewaren."

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video: