Eerste asielzoekers ondergebracht in noodlocatie Breda, opvang vrijdag vol

De eerste asielzoekers komen woensdagmiddag aan bij de tijdelijke noodlocatie in Breda. Het is de bedoeling dat de locatie, waar vijfhonderd mensen een maand terecht kunnen, vrijdag vol is. De asielzoekers komen van andere tijdelijke opvanglocaties die binnenkort moeten sluiten.

Voor de opvang zijn er in de hal van de evenementenlocatie Breepark stapelbedden neergezet. De meeste asielzoekers komen vanuit Biddinghuizen. Daar was voor de vierde keer tijdens de wintermaanden op het evenemententerrein een opvanglocatie gebouwd voor 1200 mensen. Die moeten daar begin deze maand weg zijn en het terrein moet eind april afgebouwd zijn voor het festivalseizoen.

Ondanks dat er vanuit de gemeente Hardenberg een dwangsom loopt omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvanglocatie daar niet op tijd heeft gesloten, komen de mensen niet vanuit daar naar Breda. De inwoners van Hardenberg balen van het uitstel van het sluiten:

In het azc in Hardenberg zitten nog 414 mensen en de dwangsom vanuit gemeente is inmiddels opgelopen tot 440.000 euro. Vanwege drukte op andere locaties lukt het volgens het COA niet om de asielzoekers te verplaatsen naar Breda of andere opvangplekken.

'Opstopping'

In Ter Apel, waar iedereen zich moet melden die over land in Nederland aankomt en asiel wil aanvragen, is het ook nog altijd erg druk. Op dat terrein is ruimte voor 2000 mensen, maar er verblijven 2135 mensen. Het landelijk tekort aan goede, langdurige opvangplekken komt al jarenlang tot uiting in een 'opstopping' in Ter Apel. Voor het overtreden van de afspraak met de gemeente heeft het COA inmiddels al 6,5 miljoen euro betaald.

In Breda komen mannen, vrouwen en gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar terecht. In de hal staan twee stapelbedden bij elkaar, de achterkant is dicht en aan de voorkant hangt een gordijntje, aldus de COA-woordvoerder. Alle bewoners delen het sanitair. "Het is echt heel sober."

Nieuwe oproep

Over vier weken zullen de vijfhonderd mensen opnieuw moeten verkassen naar een andere plek in het land. Op de locatie in Breda is in mei en juni een evenement. In juli en augustus is de hal opnieuw beschikbaar voor noodopvang.

Asielminister Bart van den Brink schreef gemeenten donderdag een brief met de oproep zich solidair op te stellen in de gezamenlijke opdracht asielopvang te regelen. Dat beoogt de spreidingswet te doen, maar nog altijd gebeurt er te weinig. De CDA-minister komt binnenkort met een strengere oproep. "Gemeenten die niets hebben gedaan, gaan we vragen: wanneer kom je nou met locaties?"