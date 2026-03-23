Dwangsom dreigt voor COA: opvang Hardenberg nog lang niet leeg

Vandaag, 18:32 - Update: Vandaag, 18:48

De asielopvang in Hardenberg is nog altijd niet leeg, ondanks duidelijke afspraken met de gemeente. Daardoor moet het COA dinsdag voor het eerst een dwangsom betalen. Op de locatie aan de Jachthuisweg verblijven nog 427 mensen, en ook de noodopvang in Loozen is nog niet gesloten.

De gemeente Hardenberg had geëist dat beide opvangplekken uiterlijk dinsdag dicht zouden zijn. Omdat dat niet is gelukt, hangt het COA een flinke rekening boven het hoofd. Voor het azc gaat het om 55.000 euro per dag, voor de noodlocatie om 7.500 euro per dag zolang die open blijven.

De burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga, was maandagavond te gast bij Nieuws van de Dag. In de bovenstaande video licht hij de dwangsom toe.

Waarom lukt het niet om de opvang leeg te krijgen?

Volgens een woordvoerder van het COA wordt er hard gezocht naar andere plekken voor de bewoners. "We doen er alles aan om mensen zo snel mogelijk een andere plek te bieden, maar dat is helaas nog niet gelukt", zegt de woordvoerder. "Het is ontzettend vervelend dat we geen andere plek voor hen hebben, maar een dwangsom lost het capaciteitsprobleem niet op en we kunnen mensen niet op straat zetten."

De situatie in Hardenberg laat volgens het COA zien hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. "Dit is een hele onwenselijke situatie", zegt de woordvoerder. Daarbij wijst hij op de afhankelijkheid van gemeenten om extra plekken te regelen. "Samen moeten we ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken zijn. Zowel voor de langere termijn als nu met noodopvang."

