Voorjaarsnota: zorgpremie daalt, maar kabinet pakt het terug via hogere belasting

De zorgkosten vallen de komende jaren lager uit dan verwacht. Toch merkt de premiebetaler daar weinig van. De zorgpremie gaat weliswaar omlaag, maar het kabinet compenseert dat met een belastingverhoging. Per saldo verandert er dus weinig in de portemonnee van de meeste Nederlanders.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staan de nieuwste berekeningen van de begroting en zijn ook de plannen van het kabinet-Jetten verwerkt.

De financiële meevaller in de zorg wordt gebruikt om andere tegenvallers op te vangen. Zo lopen de kosten voor sociale zekerheid flink op, onder meer door het groeiende aantal arbeidsongeschikten. Ook de opvang van asielzoekers blijkt duurder dan vorig jaar werd begroot.

Hoewel de zorgkosten dus dalen, hebben veel mensen nog steeds te weinig geld over aan het eind van de maand om bijvoorbeeld eten in huis te halen. In Amsterdam-Oost dreigt een voedselbank te verdwijnen, omdat het pand gesloopt moet worden. Een nieuwe locatie is er nog niet. Vaste klanten weten niet waar ze straks geholpen kunnen worden:

Oplopende begrotingstekort

Het begrotingstekort loopt daardoor de komende jaren op, al blijft het onder de Europese grens van 3 procent. Volgend jaar zit Nederland daar met 2,9 procent wel dicht tegenaan. Dat komt doordat het kabinet nu al meer uitgeeft, terwijl extra inkomsten pas de komende jaren binnen gaan komen.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws voor de schatkist: er komt naar verwachting 5 miljard euro extra binnen, vooral via belastingen op bedrijfswinsten. Maar minister Heinen waarschuwt dat de cijfers onzeker blijven, onder meer door stijgende energie- en brandstofprijzen en internationale spanningen zoals de oorlog in de Golfregio.