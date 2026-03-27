Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Voorjaarsnota: zorgpremie daalt, maar kabinet pakt het terug via hogere belasting

Beleid

Vandaag, 15:41 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

De zorgkosten vallen de komende jaren lager uit dan verwacht. Toch merkt de premiebetaler daar weinig van. De zorgpremie gaat weliswaar omlaag, maar het kabinet compenseert dat met een belastingverhoging. Per saldo verandert er dus weinig in de portemonnee van de meeste Nederlanders.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staan de nieuwste berekeningen van de begroting en zijn ook de plannen van het kabinet-Jetten verwerkt.

De financiële meevaller in de zorg wordt gebruikt om andere tegenvallers op te vangen. Zo lopen de kosten voor sociale zekerheid flink op, onder meer door het groeiende aantal arbeidsongeschikten. Ook de opvang van asielzoekers blijkt duurder dan vorig jaar werd begroot.

Hoewel de zorgkosten dus dalen, hebben veel mensen nog steeds te weinig geld over aan het eind van de maand om bijvoorbeeld eten in huis te halen. In Amsterdam-Oost dreigt een voedselbank te verdwijnen, omdat het pand gesloopt moet worden. Een nieuwe locatie is er nog niet. Vaste klanten weten niet waar ze straks geholpen kunnen worden:

Oplopende begrotingstekort

Het begrotingstekort loopt daardoor de komende jaren op, al blijft het onder de Europese grens van 3 procent. Volgend jaar zit Nederland daar met 2,9 procent wel dicht tegenaan. Dat komt doordat het kabinet nu al meer uitgeeft, terwijl extra inkomsten pas de komende jaren binnen gaan komen.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws voor de schatkist: er komt naar verwachting 5 miljard euro extra binnen, vooral via belastingen op bedrijfswinsten. Maar minister Heinen waarschuwt dat de cijfers onzeker blijven, onder meer door stijgende energie- en brandstofprijzen en internationale spanningen zoals de oorlog in de Golfregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.