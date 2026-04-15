Statushouders Almelo moeten hotel uit: gemeente dreigt met dwangsom

Veertien statushouders die zijn ondergebracht in een hotel in de binnenstad van Almelo, moeten daar binnen twee weken weg zijn. Als het pand dan niet leeg is, legt de gemeente dwangsommen op aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat blijkt uit een collegebesluit van de gemeente.

Het COA huisvest de gezinnen voor maximaal zes maanden in de oude gevangenis, die in 1995 is gesloten. Het gemeentebestuur vindt dat de statushouders daar te lang verblijven. "Dergelijk langdurig verblijf door personen die niet elders hun hoofdverblijf hebben, is in strijd met de gebruiksregels van het omgevingsplan van de gemeente Almelo", schrijft het gemeentebestuur. "Daarmee wordt gehandeld in strijd met de Omgevingswet en het college is niet bereid om dit gebruik te legaliseren."

Het COA laat weten het besluit van de gemeente te bestuderen. "We zullen eerst onze reactie geven aan de gemeente Almelo, waarmee wij ook verder goed in gesprek zullen blijven." Een woordvoerder benadrukt daarbij dat de gezinnen een verblijfsvergunning hebben en in Almelo hun leven weer gaan opbouwen. "Juist daarom zijn zij, in opdracht van het ministerie, in deze stad ondergebracht."

Spreidingswet

Het is nog niet duidelijk hoe hoog de mogelijke dwangsommen zullen zijn. "We gaan ervan uit dat het COA ervoor zorgt dat zich geen overtreding voordoet", zegt een woordvoerder. Burgemeester Richard Korteland benadrukt via een woordvoerder dat "dit probleem zich niet zou voordoen" als "alle gemeenten in Nederland zich aan de Spreidingswet zouden houden". Dat gebeurt nu in meerdere gemeenten niet.