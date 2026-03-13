Opvang Ter Apel nog altijd overvol: dwangsom van 5 miljoen euro bereikt

De maximale dwangsom van vijf miljoen euro die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Westerwolde moet betalen voor de overvolle opvang bij Ter Apel is vrijdag bereikt. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.

Het COA moest van de rechter per nacht dat er meer dan 2000 mensen in het centrum verblijven 50.000 euro aan de gemeente betalen. Volgens de laatste cijfers van het COA waren er deze week iedere nacht meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum in Ter Apel.

Er heerst al jaren veel onrust rondom het aanmeldcentrum in Westerwolde:

2:06 Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

De gemeente Westerwolde laat weten zich te baseren op recente data: "Wij hebben doorgerekend met de cijfers die wij maandag van het COA kregen." Aan de hand van die cijfers is het maximumbedrag volgens de gemeente vrijdag bereikt.

Vervolgstappen

Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, laat weten dat de gemeentelijke zienswijze met het bereiken van de maximale som niet verandert: "Nu de financiële prikkel wegvalt, verandert onze inzet niet: het COA blijft gehouden aan de gemaakte afspraken. Wij blijven dit stevig en voortdurend onder de aandacht brengen bij het COA en het ministerie."

De gemeente beraadt zich volgens de woordvoerder op mogelijke vervolgstappen; daarover wordt op een later moment een besluit genomen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

6,5 miljoen

Het COA publiceert zelf iedere dag informatie over het aantal mensen dat die nacht in Ter Apel heeft doorgebracht. Volgens die data zou de maximale dwangsom op zijn vroegst pas zondag bereikt kunnen worden.

Met de 5 miljoen euro is het totale bedrag dat het COA aan de gemeente Westerwolde moet overmaken opgelopen tot 6,5 miljoen euro. In 2024 moest het orgaan al een keer 1,5 miljoen euro betalen; ook toen was dat een dwangsom die per dag opliep tot een maximum.