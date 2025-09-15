Terug

Chauffeurs voelen zich steeds onveiliger op buslijnen naar Ter Apel: 'Maat is vol'

Vandaag, 19:32

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel. Vooral op de trajecten 72, 73 en 74 is de afgelopen weken sprake van een forse toename van agressie en zwartrijders. Chauffeurs voelen zich daardoor onveilig en ervaren veel stress tijdens hun werk.

Volgens FNV gaat het vaak om reizigers zonder geldig vervoersbewijs die weigeren te betalen, veelal asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Verschillende chauffeurs vertellen dat ze diensten mijden of bewust kiezen voor vroege ritten om de grootste drukte te ontwijken. "Eerst werkten de maatregelen, met extra toezicht en pendelbussen, maar veel daarvan is afgeschaft. Nu loopt de spanning weer op", zegt een chauffeur tegen Hart van Nederland.

In 2022 kwamen Qbuzz, het ministerie en de provincies Groningen en Drenthe nog overeen om de veiligheid te verbeteren via een speciaal convenant. Maar volgens FNV zijn die afspraken niet nagekomen. De pendeldienst viel weg, toezicht bij haltes is beperkt en de directe communicatielijn met toezichthouders is geschrapt. Daardoor duurt het langer voordat chauffeurs hulp krijgen bij incidenten.

'Maat is vol'

FNV heeft een brandbrief gestuurd aan Qbuzz, het ministerie en de provincies. De bond eist dat toezeggingen uit het convenant alsnog worden nageleefd. "De maat is vol, chauffeurs moeten zonder angst hun werk kunnen doen,” aldus de vakbond.

Qbuzz neemt de zorgen zeer serieus en werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Westerwolde en Emmen en het OV-bureau Groningen-Drenthe aan maatregelen, laat ze weten in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland. Zo is er een pendelbus tussen Ter Apel en Emmen, worden reizigers begeleid door hosts en zijn er toezichthouders aanwezig op station Emmen.

Daarnaast zet Qbuzz boa's in bij de reguliere lijnbussen, is het directe contact tussen boa's en chauffeurs hersteld en komen er tijdelijk extra toezichthouders. Deze maatregelen moeten de veiligheid van chauffeurs en reizigers vergroten, al konden ze het incident dat een chauffeur meemaakte niet voorkomen. Qbuzz gaat hierover opnieuw met de betrokken partijen in gesprek.

