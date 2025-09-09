COA meldt meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel: voor het eerst hoge dwangsom

Meer dan 2000 asielzoekers hebben maandag op dinsdagnacht in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel geslapen. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het eerst een dwangsom van 50.000 euro betalen. Eerdere dwangsommen waren lager.

Volgens het COA overnachtten 2034 mensen in het aanmeldcentrum. Dit is meer dan het opvangorgaan had afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De dwangsom wordt dan ook aan de gemeente betaald, elke dag dat er meer dan 2000 mensen verblijven.

Onwenselijke situatie

Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar slapen er meer mensen in Ter Apel dan toegestaan. Het COA spreekt van "een onwenselijke situatie voor bewoners, medewerkers en omwonenden, omdat het een menswaardige en veilige opvang en begeleiding in de weg staat".

Dat het aantal asielzoekers is gestegen tot boven de 2000, komt volgens het orgaan door de sluiting van een paar tijdelijke locaties. Daardoor is "onvoldoende ruimte om de mensen die zich in Ter Apel aanmelden op een andere opvanglocatie te plaatsen".

Biddinghuizen mogelijk weer open

In oktober wordt het evenemententerrein in Biddinghuizen waarschijnlijk weer klaargemaakt om, net als de afgelopen drie winters, zo'n 1250 asielzoekers op te vangen. Het college van de gemeente Dronten moet nog akkoord geven, maar is positief over de ervaringen van de afgelopen jaren, laat een woordvoerder weten.

Het afgelopen jaar werd begin oktober gestart met de opbouw, half november werd de locatie in gebruik genomen. In maart sloot de opvang richting de start van het festivalseizoen.

ANP