'Opvang in Ter Apel opnieuw bijna vol: aantallen lopen op'

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit opnieuw tegen de maximale capaciteit van 2000 plekken aan. Dat meldt De Telegraaf. De afgelopen dagen liep het aantal mensen dat er moet overnachten snel op. Als de grens wordt overschreden, kost dat het COA 50.000 euro per dag. In totaal is al ruim 1,5 miljoen euro aan dwangsommen betaald aan de gemeente Westerwolde.

Demissionair asielminister David van Weel (VVD) bezocht maandag voor het eerst de locatie. Hij kreeg een rondleiding: "Het is een beetje alsof jullie een soort strandtent runnen. Het kan soms enorm druk zijn en dan weer heel rustig, klopt dat?", zei hij volgens de krant. Volgens hem zit het probleem vooral in de doorstroom: "We krijgen mensen niet elders geplaatst in het land. Gelukkig is de instroom lager. Maar ja, dat neemt niet weg dat de aantallen hier wel oplopen."

Maandag ging minister Van Weel op bezoek in Ter Apel vanwege de golf van diefstallen in het dorp:

2:19 Minister Van Weel op bezoek in Ter Apel na golf van diefstallen

Onrust

Daarnaast zorgt een kleine groep overlastgevende asielzoekers nog steeds voor problemen. De minister wil onderzoeken of strengere maatregelen mogelijk zijn, zoals de eerdere procesbeschikbaarheidslocaties (PBL). Hier kunnen kansarme en overlastgevende asielzoekers worden opgevangen. Het gaat om een afgesloten, sobere opvang met een strenger regime waarbij asielzoekers minder bewegingsvrijheid hebben. "We moeten echt gaan kijken naar casussen die onrust blijven veroorzaken in Westerwolde", aldus Van Weel.