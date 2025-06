Tientallen burgers in Ter Apel opnieuw op pad om asielzoekers tegen te houden

Een groep Nederlandse burgers voeren zondagavond opnieuw een eigen grenscontrole uit. Volgens een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse staan er zo'n vijftig actievoerders bij de grens met Duitsland. Ze vinden dat de politiek te weinig doet om asielzoekers tegen te houden en nemen daarom het heft in eigen handen. Zaterdagavond deden ze dit ook al, zoals op bovenstaande video is te zien.

"Er zijn behoorlijk wat mensen op afgekomen", aldus verslaggever Pieter de Graag. "Er staan een aantal mensen in gele hesjes en ook de Duitse politie is aanwezig. Mensen zijn hier vooral om hun punt te maken. Ze willen niet dat er asielzoekers naar Nederland komen."

Danny, een van de actievoerders, zegt tegen Hart van Nederland dat hij heeft gezien dat de Duitse politie vrijdag "immigranten over de grens zette". "Daarom zijn we zaterdagavond met een tegenreactie gekomen", zegt hij. Lies, ook een actievoerders, zegt tegen Hart van Nederland dat ze er staan "om tegen te gaan dat de politie van Duitsland de buitenlanders over de grens mikt". Tot nu toe is het echter rustig, zegt ze. "We staan hier ook in vrede."

Oproep minister

Justitie- en migratieminister David van Weel riep burgers zondagmiddag op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. "Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen", zei hij via een woordvoerder. "Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet."

Ook de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, was niet te spreken over de grenscontroles. Zo zou het verboden zijn om auto's aan te houden en zou het gevaarlijke situaties op de weg opleveren. De Nederlandse politie was zaterdagavond aanwezig, maar toen pleegde niemand een strafbaar feit.

Zondagavond staat de Duitse politie aan de Duitse kant van de grens tussen Ter Apel en het Duitse Rütenbrock paraat om in te grijpen als Nederlandse burgers op eigen gezag grenscontroles gaan uitvoeren. Lies zegt echter dat ze niet van plan zijn om auto's aan te houden: "Als we zien dat ze uitstappen en over de grens worden gezet op Nederlands grondgebied, dan komen we pas in actie."