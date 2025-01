Nog steeds ernstige veiligheidsrisico's in Ter Apel: 'Structurele oplossing blijft uit'

Medewerkers en bewoners van het aanmeldcentrum in Ter Apel lopen nog steeds "zeer ernstige veiligheidsrisico's", meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die doet een beroep op asielminister Marjolein Faber om de locatie "echt veilig" te maken, onder meer door te zorgen voor een goede door- en uitstroom van asielzoekers. Dat laatste is het doel van de spreidingswet, maar de minister is van plan om deze juist te schrappen.

Omdat asielzoekers te weinig kunnen doorstromen naar andere plekken, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) terugvallen op "ongeschikte en onveilige" noodlocaties. Mensen worden hierdoor heen en weer geschoven en kwetsbare bewoners zijn niet genoeg in beeld, schrijft de inspectie.

Asielzoekers horen drie tot tien dagen op een aanmeldlocatie te blijven, maar zijn daar soms maandenlang. Dat heeft een "nadelige invloed op het mentale en fysieke welzijn van bewoners". Voor minderjarigen is er bijvoorbeeld geen echt onderwijs, te weinig privacy en nauwelijks speelruimte.

'Onhoudbaar en onveilig'

Volgens de inspectie hebben niet alleen vreemdelingen en COA-medewerkers er last van dat tijdelijk bedoelde oplossingen continu worden ingezet. "De structurele afhankelijkheid van noodvoorzieningen belast ook de omgeving zoals gemeenten, politie en omwonenden."

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft al meerdere alarmerende brieven naar het kabinet gestuurd over de situatie in Ter Apel. "Onhoudbaar en onveilig", schreef de inspectie bijvoorbeeld eind 2023. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meermaals gewaarschuwd.

Het COA reageerde tegenover de inspectie dat het een reeks verbeteringen heeft doorgevoerd, zoals meer beveiligers en een apart hofje voor overlastgevers. Dat leidt tot een "substantiële afname" van incidenten, aldus het COA, maar volgens de inspectie is de veiligheid en leefbaarheid in Ter Apel ondanks de maatregelen niet op orde. Na meer dan twee jaar toezicht "blijft een structurele en bestendige oplossing nog steeds uit".

