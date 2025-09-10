COA krijgt tweede hoge dwangsom om te veel asielzoekers in Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de tweede nacht achtereen meer dan 2000 asielzoekers geslapen. Daardoor moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tweede keer de verhoogde dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen.

Afgelopen nacht sliepen er 2058 mensen, de nacht ervoor waren er 2034 asielzoekers op het terrein. Verantwoordelijk demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) reageerde dinsdag nog zich aan de afspraak met de gemeente Westerwolde te willen houden. Het COA moet daarvoor "alles op alles" zetten, zei ze. "Alle lege bedden moeten overal worden gevuld."

Wetsvoorstel

Het COA wijst als oorzaak voor het volle Groningse centrum onder meer naar de sluiting van tijdelijke opvanglocaties, het tekort aan huizen, de lage uitstroom van statushouders naar huizen in gemeenten en dus volle azc's in het land. Tegelijkertijd werkt Keijzer aan een wetsvoorstel om statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, geen voorrang te geven op sociale huurwoningen.

ANP