Onrustige zomer in Ter Apel: minister Van Weel op bezoek na golf van diefstallen

Het was een rumoerige zomer in Ter Apel. In juli verdubbelde het aantal winkeldiefstallen in het dorp: van gemiddeld twintig naar bijna vijftig gevallen. Ondernemers spreken van een grimmige sfeer, met bijna dagelijks incidenten bij supermarkten en andere winkels. Sommige winkels, zoals Expert en Hema, hebben hun koopavonden zelfs geschrapt vanwege de aanhoudende overlast.

Maandag bracht minister David van Weel een bezoek aan Ter Apel. Opvallend, want formeel gaat hij niet over de overlast rond het aanmeldcentrum – dat is de portefeuille van zijn collega Mona Keijzer. Toch greep burgemeester Jaap Velema van Westerwolde de gelegenheid aan om zijn zorgen uit te spreken.

" Er gebeurt simpelweg te weinig met de rotte appels", zegt hij in bovenstaande video. "De aanpak blijft tekortschieten."