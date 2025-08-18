Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Onrustige zomer in Ter Apel: minister Van Weel op bezoek na golf van diefstallen

Beleid

Gisteren, 20:00

Link gekopieerd

Het was een rumoerige zomer in Ter Apel. In juli verdubbelde het aantal winkeldiefstallen in het dorp: van gemiddeld twintig naar bijna vijftig gevallen. Ondernemers spreken van een grimmige sfeer, met bijna dagelijks incidenten bij supermarkten en andere winkels. Sommige winkels, zoals Expert en Hema, hebben hun koopavonden zelfs geschrapt vanwege de aanhoudende overlast.

Maandag bracht minister David van Weel een bezoek aan Ter Apel. Opvallend, want formeel gaat hij niet over de overlast rond het aanmeldcentrum – dat is de portefeuille van zijn collega Mona Keijzer. Toch greep burgemeester Jaap Velema van Westerwolde de gelegenheid aan om zijn zorgen uit te spreken.

"Er gebeurt simpelweg te weinig met de rotte appels", zegt hij in bovenstaande video. "De aanpak blijft tekortschieten."

Lees ook

800 nieuwe noodopvangplekken, veel minder dan COA had gevraagd
800 nieuwe noodopvangplekken, veel minder dan COA had gevraagd
Man (44) uit Ter Apel overleden na ernstig ongeval in Westdorp
Man (44) uit Ter Apel overleden na ernstig ongeval in Westdorp
Na Ter Apel nu ook 'grenscontroles' door burgers bij Sellingen
Na Ter Apel nu ook 'grenscontroles' door burgers bij Sellingen
Tientallen burgers in Ter Apel opnieuw op pad om asielzoekers tegen te houden
Tientallen burgers in Ter Apel opnieuw op pad om asielzoekers tegen te houden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.