800 nieuwe noodopvangplekken, veel minder dan COA had gevraagd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de komende maanden zicht op nieuwe noodopvangplekken voor achthonderd mensen. Dat zijn er 1800 minder dan de asielopvangorganisatie in de tweede week van juli had gevraagd aan de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

De acht provincies waren door het COA aangeschreven omdat zij nog niet voldoen aan de opgave van de spreidingswet. De organisatie bereidt zich voor op "de gebruikelijke zomerpiek in de opvang, die loopt tot en met het najaar". Daarom zijn de acht provincies gevraagd met spoed 325 extra noodopvangplekken te realiseren. Met dit aantal is 30 procent van het gevraagde bereikt.

Waar?

Waar de nieuw gevonden plekken zijn, deelt het COA niet. Dat is aan de provincies zelf, aldus een woordvoerder. Ook zegt zij dat niet een-op-een te zeggen is dat de plekken zijn gevonden door de oproep aan de provincies, "maar het kan wel iets aangezwengeld hebben". Of het aantal genoeg is om iedereen tijdens de verwachte piek op te vangen, hangt af van het aantal mensen dat de komende maanden asiel aanvraagt. De vraag voor meer plekken in de genoemde provincies blijft staan, ook worden "extra mogelijkheden" onderzocht.

Vooralsnog kan het COA iedereen een bed bieden, maar al lange tijd is de bezetting in de reguliere en noodopvang "maximaal" en dat "leidt wel tot spanningen en onrust". Ook was het vaak te vol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds november verblijven daar niet meer dan het maximale aantal van 2000 mensen.

ANP