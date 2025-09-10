Terug

Minister Keijzer grijpt in: maatregelen om asielketen te ontlasten

Vandaag, 16:02

De druk op de asielketen is zo hoog opgelopen dat demissionair minister Mona Keijzer vandaag nieuwe maatregelen aankondigt. Woensdag zei ze dat het COA er alles aan moet doen om het aantal mensen in Ter Apel onder de tweeduizend te houden. Zo worden er extra bedden vrijgemaakt, de zogenoemde ‘grijze bedden’, en onderzoekt het COA of bestaande locaties tijdelijk uitgebreid kunnen worden met paviljoens.

Keijzer maakte de maatregelen bekend tijdens een bezoek aan het azc in Budel. Daar leidt de opvang opnieuw tot onrust. Volgens buurtpreventiecoördinator John is het bezoek van de minister “een wassen neus”. Hij zegt dat de overlast in het dorp de laatste weken fors is toegenomen. “Het was een tijd rustig, maar nu zien we weer dagelijks problemen. Hoe meer druk op de keten, hoe onveiliger het wordt, in het dorp en in het centrum.”

Het asielzoekerscentrum in Budel houdt in 2028 op te bestaan. Tot opluchting van veel inwoners van Budel, al zijn er ook inwoners die zeggen geen last te hebben, of die vinden dat het goed is om asielzoekers op te vangen:

Budel reageert op vertrek AZC
Budel reageert op vertrek AZC

"Politie kan het niet bijbenen"

Het azc in Budel huisvest momenteel ruim 1400 bewoners. Ongeveer de helft zijn gezinnen met samen in totaal meer dan 300 kinderen. De grootste groepen komen uit Syrië, Turkije, Eritrea, Afghanistan en Somalië. Voor het dorp is het een enorme belasting, zegt John. “Wij zien de gevolgen direct: het geeft spanning en de politie kan het niet altijd bijbenen.”

