Keijzer bezoekt opvang statushouders, tientallen demonstranten wachten haar op

Geen voorrang meer voor statushouders die een sociale huurwoning zoeken. Minister Mona Keijzer diende daar vorige maand een wetsvoorstel voor in. Veel gemeenten zijn hierop tegen, omdat dit voor problemen zou gaan zorgen. Keijzer was vrijdag op werkbezoek in Castricum, waar ze al vijf jaar lang geen voorrang meer krijgen. Ze werd daar begroet door tientallen demonstranten. "Kijk maar goed hoe het niet moet", scandeerden ze.

Het kabinet vindt het oneerlijk tegenover andere woningzoekenden dat statushouders voorrang krijgen en wil de regels daarom aanpassen. Het kabinet wil vluchtelingen kunnen onderbrengen in 'sobere doorstroomlocaties', zoals die aan de Stetweg in Castricum.

Alternatieven

Het werkbezoek van Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in Castricum moest vrijdag helpen om een beeld te vormen van de mogelijkheden en alternatieven. Het gaat in dit geval om een voormalige showroom voor tractoren waarin containerwoningen zijn geplaatst. "Mona, is dit sober genoeg voor jou?", viel te lezen op een van de protestborden.

Bewoners zelf klagen over de leefomstandigheden op deze doorstroomlocatie, gaf burgemeester Ben Tap toe voor aanvang van het bezoek. Dat bewoners hier niet voor altijd willen wonen, begrijpt Keijzer. Maar ze ziet geen andere manier om de woningnood op te lossen.

Problemen

Veel gemeenten vrezen voor onder andere volle asielzoekerscentra, dakloosheid en mindere snelle en goede integratie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemde de plannen "onuitvoerbaar". Nu al wachten bijna 20.000 mensen met een verblijfsvergunning op gewone huisvesting. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) benadrukt dat dit aantal straks alleen maar toeneemt en dat dus meer dure opvanglocaties nodig zijn.

De provincies hebben nu ook opgeroepen om statushouders voorrang te blijven geven. "De woningnood los je niet op door vergunninghouders uit te sluiten van voorrang, maar door te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle woningzoekenden", aldus de Flevolandse VVD-gedeputeerde Jan de Reus, die deze boodschap namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft overgebracht aan de ministers Keijzer en Marjolein Faber (Asiel en Migratie).

Naast Castricum, ging Keijzer vrijdag ook naar Middenmeer. Ook bezocht Keijzer in het kader van woningbouw het gebied Zandzoom tussen Heiloo en Castricum.

