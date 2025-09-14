Buschauffeurs Ter Apel trekken opnieuw aan de bel over overlastgevende asielzoekers

Vakbond FNV trekt opnieuw aan de bel over problemen op de buslijnen rondom Ter Apel, waar asielzoekers eerder voor problemen zorgden. Tegenover RTV Drenthe zegt een buschauffeur dat veel van zijn collega's niet meer willen rijden op het traject tussen Emmen en Ter Apel. De chauffeurs trokken al eerder aan de bel en er waren stakingen, maar die hebben de situatie dus niet verbeterd.

Buschauffeur Martijn Mulder, lid van het FNV, zegt tegen de regionale omroep dat hij aan planning doorgeeft dat hij liever niet meer op die lijnen wil rijden."De overlast op deze lijnen is daar de hoofdreden van," zegt hij.

In 2022 werden afspraken gemaakt om de veiligheid te verbeteren. Na acties en stakingen in 2021 kwamen er duidelijke toezeggingen. Het Ministerie van Justitie, Qbuzz, de provincies Groningen en Drenthe en de vakbond hebben die toen vastgelegd in een veiligheidsconvenant, maar daar komt volgens de chauffeurs weinig van terecht.

Eerder werd er gestaakt door chauffeurs vanwege de overlast, maar de afspraken die daarna zijn gemaakt worden niet nageleefd zegt de vakbond:

1:54 Buschauffeurs eisen actie tegen overlastgevende asielzoekers Ter Apel

De grootste problemen zijn er met asielzoekers uit veilige landen, zegt de vakbond. Buschauffeurs krijgen met name te maken met reizigers zonder geldig vervoersbewijs die weigeren te betalen.

De vakbond heeft nu een brandbrief gestuurd naar Qbuzz, het ministerie en de provincies Groningen en Drenthe. In de brief wordt opgeroepen om de afspraken weer na te leven.