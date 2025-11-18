Terug

Ter Apel nog steeds overvol: dwangsommen opgelopen tot 2 miljoen euro

Beleid

Vandaag, 13:40

Beleid

Vandaag, 13:40

De dwangsommen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet betalen aan de gemeente Westerwolde, zijn sinds september dit jaar opgelopen tot 2 miljoen euro. Nog steeds verblijven te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Het maximum van 2.000 asielzoekers werd begin deze week en vorige week opnieuw overschreden. Voor elke nacht dat dit gebeurt, moet het COA 50.000 euro betalen aan de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Vorig jaar liepen de dwangsommen ook op, tot het maximum van 1,5 miljoen euro. Toen moest het COA 15.000 euro per overtreding betalen. Later verhoogde de rechter het bedrag van de dwangsommen. Ook het maximum ligt nu hoger: 5 miljoen euro.

Er heerst al jaren veel onrust rondom het aanmeldcentrum in Westerwolde:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

Door ANP

