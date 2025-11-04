Terug

Dwangsom voor COA loopt op: Ter Apel opnieuw overvol

Beleid

Vandaag, 10:01

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten weer meer asielzoekers dan toegestaan. Het aantal bleef anderhalve week lang onder de grens, dankzij de opening van een grote tijdelijke opvang in Biddinghuizen, maar die zit zo goed als vol en kan dus niet veel mensen meer overnemen.

In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2.048 mensen in het aanmeldcentrum. Dat betekent dat opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. Het totale bedrag is nu 1,3 miljoen euro.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

2:06

Opvang in Biddinghuizen

In Biddinghuizen is plek voor ongeveer 1.200 asielzoekers. Na de opening daarvan daalde het aantal mensen in Ter Apel in een paar dagen tijd van bijna 2.100 naar iets meer dan 1.700. Sindsdien zijn er ruim 300 mensen meer in Ter Apel opgenomen dan er werden overgeplaatst.

Door ANP

