Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Discriminatie en bedreiging: helft lhbti’ers voelt zich onveilig in asielopvang

Discriminatie en bedreiging: helft lhbti’ers voelt zich onveilig in asielopvang

Beleid

Vandaag, 07:18

Link gekopieerd

De helft van de lhbti+-asielzoekers en -statushouders voelt zich onveilig in de Nederlandse opvanglocaties. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van belangenorganisatie COC Nederland onder 54 mensen. Volgens het COC is de situatie sinds 2018 niet verbeterd.

Van de groep die onveiligheid ervaart, zegt 42 procent zich dagelijks onveilig te voelen. Meer dan de helft heeft te maken met discriminatie, schelden, pesten of bedreigingen. In sommige gevallen is er zelfs sprake van fysiek of seksueel geweld. "Je moet constant op je hoede zijn", schrijft een van de respondenten.

Statushouder 'Ali' vluchtte uit zijn thuisland vanwege zijn geaardheid. Hier in Nederland hoopt de homoseksuele Azerbeidzjaan een nieuw en veilig bestaan op te bouwen, in 2021 trok hij aan de bel over zijn worstelingen. Hij vertelt erover in de onderstaande video:

Homoseksuele Ali (28) vluchtte vanwege geaardheid maar wordt ...
1:46

Homoseksuele Ali (28) vluchtte vanwege geaardheid maar wordt ...

Ter Apel vaak genoemd

Volgens COC Nederland komen de meeste problemen door medebewoners, maar soms ook door COA-medewerkers, beveiligers of omwonenden. Vooral het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt genoemd als plek waar lhbti’ers zich het minst veilig voelen.

Er zijn volgens het COC ook plekken waar het wél beter gaat. Zo worden aparte ruimtes speciaal voor lhbti+-asielzoekers gezien als veilige havens “waar je je niet hoeft te verbergen en eindelijk rustig kunt ademhalen”. Ook aparte COA-locaties en lhbti+-contactpersonen op opvanglocaties dragen bij aan een veiliger gevoel.

Oproep aan COA

De organisatie wil dat er op elke opvanglocatie zulke contactpersonen en aparte ruimtes komen. Ook pleit het COC voor betere toegang tot gezondheidszorg voor lhbti+-asielzoekers.

COC Nederland weet niet precies hoeveel lhbti+-asielzoekers in Nederland verblijven, maar schat dat het om enkele honderden per jaar gaat. Het onderzoek wordt woensdag overhandigd aan de directeur van het COA.

Door ANP

Lees ook

Vrouw die kokend water over lesbische Happy gooide in azc krijgt acht maanden cel
Vrouw die kokend water over lesbische Happy gooide in azc krijgt acht maanden cel
Mag de met kokend water overgoten Happy in Nederland blijven? 'IND twijfelt of ze lesbisch is'
Mag de met kokend water overgoten Happy in Nederland blijven? 'IND twijfelt of ze lesbisch is'
IND: 'Homoseksuele' asielzoekers uit Oeganda hebben jarenlang gefraudeerd
IND: 'Homoseksuele' asielzoekers uit Oeganda hebben jarenlang gefraudeerd
'Aanpak van geweld tegen lhbti-asielzoekers faalt aan alle kanten'
'Aanpak van geweld tegen lhbti-asielzoekers faalt aan alle kanten'
Vrouw (21) die verdacht wordt van overgieten asielzoeker Happy met kokend water blijft langer vastzitten
Vrouw (21) die verdacht wordt van overgieten asielzoeker Happy met kokend water blijft langer vastzitten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.