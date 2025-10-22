Discriminatie en bedreiging: helft lhbti’ers voelt zich onveilig in asielopvang

De helft van de lhbti+-asielzoekers en -statushouders voelt zich onveilig in de Nederlandse opvanglocaties. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van belangenorganisatie COC Nederland onder 54 mensen. Volgens het COC is de situatie sinds 2018 niet verbeterd.

Van de groep die onveiligheid ervaart, zegt 42 procent zich dagelijks onveilig te voelen. Meer dan de helft heeft te maken met discriminatie, schelden, pesten of bedreigingen. In sommige gevallen is er zelfs sprake van fysiek of seksueel geweld. "Je moet constant op je hoede zijn", schrijft een van de respondenten.

Statushouder 'Ali' vluchtte uit zijn thuisland vanwege zijn geaardheid. Hier in Nederland hoopt de homoseksuele Azerbeidzjaan een nieuw en veilig bestaan op te bouwen, in 2021 trok hij aan de bel over zijn worstelingen. Hij vertelt erover in de onderstaande video:

1:46 Homoseksuele Ali (28) vluchtte vanwege geaardheid maar wordt ...

Ter Apel vaak genoemd

Volgens COC Nederland komen de meeste problemen door medebewoners, maar soms ook door COA-medewerkers, beveiligers of omwonenden. Vooral het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt genoemd als plek waar lhbti’ers zich het minst veilig voelen.

Er zijn volgens het COC ook plekken waar het wél beter gaat. Zo worden aparte ruimtes speciaal voor lhbti+-asielzoekers gezien als veilige havens “waar je je niet hoeft te verbergen en eindelijk rustig kunt ademhalen”. Ook aparte COA-locaties en lhbti+-contactpersonen op opvanglocaties dragen bij aan een veiliger gevoel.

Oproep aan COA

De organisatie wil dat er op elke opvanglocatie zulke contactpersonen en aparte ruimtes komen. Ook pleit het COC voor betere toegang tot gezondheidszorg voor lhbti+-asielzoekers.

COC Nederland weet niet precies hoeveel lhbti+-asielzoekers in Nederland verblijven, maar schat dat het om enkele honderden per jaar gaat. Het onderzoek wordt woensdag overhandigd aan de directeur van het COA.