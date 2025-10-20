Dwangsom COA loopt op: meer dan 1 miljoen euro voor overvolle opvang

De dwangsom die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet betalen omdat er te veel mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben verbleven, is opgelopen tot boven de 1 miljoen euro. Dit weekend sliepen er alle nachten weer meer dan 2000 asielzoekers. Sinds 9 september gebeurt dat weer vaak, voor elke keer moet het orgaan 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen er 67 asielzoekers meer dan afgesproken. De twee nachten daarna ging het om 2006 mensen in totaal. Het COA verwacht eind deze week de eerste mensen op te kunnen vangen in Biddinghuizen, waar voor de vierde keer een winteropvang is opgezet. Daar is plaats voor 1250 mensen.

Dwangsom

Het opvangprobleem duurt al lang. Om daar druk op uit te oefenen, werd een dwangsom opgelegd met een maximum van 1,5 miljoen euro. Dat werd in juni 2024 bereikt. Er volgde een hogere dwangsom, maar het lukte tien maanden om de mensen over het land te verspreiden naar andere azc's en de drukte in Ter Apel onder controle te houden.

Dit jaar zoeken minder mensen asiel in Nederland dan vorige jaren. Toch blijven de opvangproblemen bestaan doordat het COA veel tijdelijke (nood)locaties gebruikt die na verloop van tijd sluiten. Ook is de instroom rond deze weken altijd wat hoger dan in de rest van het jaar. Bovendien wachten veel statushouders in azc's op een huis. De locatie in Biddinghuizen kan tot eind maart verlichting brengen.