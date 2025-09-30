Opnieuw overvol in Ter Apel: grens van 2100 asielzoekers gepasseerd

In Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag 2120 asielzoekers geslapen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is de grens van 2100 mensen overschreden. De afgelopen dagen en weken waren er al vaker te veel mensen in het aanmeldcentrum.

Met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, is afgesproken dat er maximaal 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen zijn. Die afspraak wordt al tien dagen achter elkaar overschreden, en deze maand al veertien keer.

Buschauffeurs voelen zich steeds vaker onveilig op de lijnen die rijden naar Ter Apel. In de video hieronder vertellen ze met voor onveilige situaties ze te maken hebben:

Het gevolg: elke dag dat het te druk is, moet het COA 50.000 euro betalen aan de gemeente. Dat bedrag staat nu op 700.000 euro. Het totaal kan oplopen tot 5 miljoen euro.

Tijdelijke locaties sluiten

Volgens het COA is de drukte ontstaan doordat enkele tijdelijke opvanglocaties zijn gesloten, terwijl er nog te weinig nieuwe plekken klaarstaan. Een grote opvang in Biddinghuizen opent waarschijnlijk pas volgende maand. Ook een noodopvang in een kerk in Leiden moet nog worden ingericht.

Daarnaast blijven veel statushouders vastzitten in asielzoekerscentra. Zij hebben al een verblijfsvergunning, maar kunnen door de woningnood niet verhuizen. Daardoor komen duizenden plekken niet vrij voor nieuwe mensen.

