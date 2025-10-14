Terug

Ter Apel overschrijdt opnieuw grens van 2.000 asielzoekers

Ter Apel overschrijdt opnieuw grens van 2.000 asielzoekers

Beleid

Vandaag, 13:28

In Ter Apel is voor het eerst in twee weken het aantal asielzoekers weer boven de 2.000 uitgekomen, zo laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag weten. In de nacht van maandag op dinsdag hebben er 2007 asielzoekers geslapen in het aanmeldcentrum bij het Groningse dorp.

Het COA moet een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde per dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel zijn. Er is afgesproken dat er maximaal 2000 asielzoekers mogen overnachten in het Groningse dorp. Afgelopen nacht waren er zeven asielzoekers te veel, en dat is niet de eerste keer dat Ter Apel deze grens heeft overschreden. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen tot 750.000 euro en kan nog oplopen tot maximaal 5 miljoen euro.

Sinds het begin van oktober bleef het aantal onder het maximum, tot afgelopen nacht. De drukte komt onder meer door het sluiten van enkele tijdelijke opvanglocaties. Daarnaast verblijven er ook te veel statushouders in asielzoekerscentra. Zij zijn officiële vluchtelingen, maar kunnen door de woningnood niet doorstromen naar een gewone woning.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

