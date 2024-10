Asielzoekers overnachten in Drents dorp vanwege te volle opvang Ter Apel

Ongeveer vijftig asielzoekers uit Ter Apel zijn zaterdagavond per bus aangekomen in het Drentse dorp Gieten (gemeente Aa en Hunze). Ze werden daar voor één nacht opgevangen in sporthal De Goorns, om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Zondagochtend wordt de groep teruggebracht naar Ter Apel, zo meldt de gemeente.

De noodopvang werd zaterdagmiddag met spoed geregeld nadat de gemeente Aa en Hunze een dringend verzoek kreeg van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "We werden gebeld met de mededeling dat Ter Apel vol was en dat mensen komende nacht op het gras zouden moeten slapen. Dat is natuurlijk onmenselijk," verklaarde burgemeester Anno Wietze Hiemstra. "Daarom bieden we nu als gemeente Aa en Hunze de helpende hand door het beschikbaar stellen van de sporthal."

Dit was niet de eerste keer dat asielzoekers tijdelijk elders werden ondergebracht. Aa en Hunze is de vierde gemeente die noodnachtopvang regelde. Eerder boden ook de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Zutphen hulp bij de opvang van vluchtelingen uit Ter Apel.

De burgemeester benadrukt dat het aan de minister is om een structurele en humane oplossing te vinden voor het tekort aan opvangplekken in Nederland. De situatie in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum regelmatig overvol is, blijft volgens Hiemstra schrijnend.

Hart van Nederland/ANP